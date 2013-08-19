Испанские банки бьют рекорд по "плохим" кредитам

Доля "плохих" кредитов у испанских банков выросла в июне до рекордного уровня в 11,6%, сообщает Центральный банк страны в понедельник, передают Вести.ru.

Месяцем ранее показатель также был достаточно высоким, но все же ниже текущих уровней. В мае была зафиксирована отметка в 11,2%.

Стоит отметить, что доля "плохих" кредитов у испанских кредиторов неуклонно растет с начала года, после того как в конце 2012 г. был зафиксирован спад проблемных кредитов. Однако тогда снижение было обусловлено передачей этих активов на баланс так называемого "плохого" банка.

Высокую вероятность дальнейшего роста "плохих" кредитов признают и сами банки, в том числе и более или менее здоровые. Так, например, BBVA заявил, что невозвраты по кредитам под покупку недвижимости могу продолжить оставаться основной головной проблемой банковского сектора вплоть до I квартала 2014 г.

Некоторые эксперты в последнее время испытывают оптимизм относительно экономики еврозоны, и Испании в частности. Они считают, что уже в этом году рецессия в стране может закончиться, правда уровень безработицы остается на рекордно высоком уровне, что не может не осложнять экономическое восстановление.

Доходность десятилетних облигаций Испании в понедельник немного подрастает, но торгуется на вполне приемлемом для страны уровне в 4,40%.