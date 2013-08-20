80-летие первого Президента Украины Леонида Кравчука будет праздноваться на госуровне

Правительство утвердило ряд мероприятий по случаю празднования в январе 2014 80-летия первого Президента Украины Леонида Кравчука.

Как сообщает сайт Кабмина, соответствующие мероприятия были утверждены премьер-министром Николаем Азаровым 3 июля текущего года.

Выполнение поручение возложено на министерства, а также другие центральные органы исполнительной власти, Национальную академию наук.

В частности, предусмотрено по случаю юбилея Кравчука провести в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченка научную конференцию, посвященную институту Президента Украины в системе государственной власти Украины; фотовыставку, посвященную деятельности Кравчука; в Национальной опере торжественный вечер, по случаю 80-летия первого Президента, а также Национальной библиотеке имени В.И.Вернадского - выставку документов о получении Украиной независимости.

Кроме этого планируется изготовление и введение в обращение художественного немаркированного конверта и почтовой марки, создание документального фильма, организацию цикла тематических теле- и радиопередач об общественно-политической деятельности Кравчука.

10 января 2014 Кравчуку исполняется 80 лет.