Бразильский реал продолжает падать

Бразильский реал продолжает показывать слабость и снижается к доллару уже шесть дней подряд. Центральный банк и Министерство финансов страны предпринимают совместные усилия, чтобы предотвратить обвальное падение валюты и долгового рынка, сообщают Вести.ru.

Трейдеры, напуганные тем, что монетарные власти могут начать кампанию по борьбе с инфляцией, начали продавать облигации и играть на повышение фьючерсов на процентную ставку.

Теперь кривая доходностей облигаций Бразилии демонстрирует 50%-ю вероятность повышения учетной ставки на 0,75% уже на следующей неделе. В то время как большинство рынков развивающихся стран испытывает давлении в связи с возможным сокращением QE со стороны ФРС, бразильский рынок дополнительно страдает из-за слабого роста экономики и высокого уровня инфляции. Эти факторы отталкивают инвесторов.

Правительство страны уже предприняло ряд мер по поддержанию экономики, но большинство из них привели к обратному эффекту. Теперь экономисты ожидают, что экономика Бразилии в текущем году вырастет всего на 2,2% и на 2,5% в 2014 г.

Министр финансов Бразилии Гвидо Мантега в понедельник предупредил инвесторов, заявив, что, делая серьезные ставки против местной валюты, они рискуют потерять свой капитал.

"Это естественно, что инвесторы хотят заработать деньги, но Бразилия имеет свободно плавающий обменный курс, который не движется в одну сторону. Они могут потерять свои деньги", - сказал он.

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