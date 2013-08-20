США расследует деятельность JPMorgan на рынке энергетики

Министерство юстиции США расследует деятельность американской банковской корпорации JP Morgan Chase на энергетическом рынке с целью выявления возможных манипуляций, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Собеседники издания сообщили, что расследование находится на начальной стадии и результат пока не определен.

Представители компании отказались от комментариев, заявив: "Как мы говорили ранее, мы много работаем над устранением недочетов в сфере управления, укреплением методов ведения бизнеса и ответами на вопросы регуляторов".

В июле корпорация согласилась выплатить штраф в 410 миллионов долларов в пользу налогоплательщиков за манипуляции на рынке электричества после расследования, проведенного Федеральной комиссией по регулированию в области энергетики США.

Инвестбанк JP Morgan Chase основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк, активы которого оцениваются в 2 триллиона долларов, ведет деятельность более чем в 60 странах.

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