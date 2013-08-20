Американским банкам нужно больше капитала - ФРС США

Через пять лет после одного из самых дорогостоящих финансовых кризисов в истории США 18 крупнейших банков все еще не отвечают хотя бы одному требованию к управлению рисками и планирования капитала, сообщают Вести.ru со ссылкой на Федеральную резервную систему США.

Хотя многие банки улучшили методы планирования капитала и привлечения капитала первого уровня, есть еще значительные возможности для прогресса по ряду направлений, отмечается в отчете ФРС.

Исследование регулятора показывает, что некоторые из крупнейших банков по-прежнему не имеют комплексных систем и политики для моделирования и тестирования на случай кризиса. Отмечая сильные и слабые стороны, банк сказал, что все банки сталкиваются с некоторыми проблемами, и призвал к более тщательному анализу с учетом бизнеса каждого банка и риска.

Аналитики считают, что ЦБ установил планку очень высоко и будет требовать от всех соответствовать этому уровню.

Первые стресс-тесты ФРС провела в 2009 г. для обеспечения прозрачности банковских активов и выявления объемов потенциальных потерь в случае кризиса.

Глава ФРС Бен Бернанке называл первые стресс-тесты "одним из важнейших поворотных моментов в условиях финансового кризиса".