Киев и Москва продолжают переговоры по поводу украинского экспорта

Украинско-российские переговоры по урегулированию поставок украинских товаров в России продолжаются во вторник в Москве, итоги могут быть к вечеру, сообщил РИА "Новости" правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и ЕврАзЭс Валерий Мунтиян

"Здесь мы проводим (переговоры - ред.) и с СНГ и с Евразийской экономической комиссией непосредственно в Минэкономразвития, то есть идут еще переговоры", - сказал он.

Мунтиян отметил, что переговоры, вероятно, окончатся во вторник вечером.

Российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляют, что их поставки на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 миллиарда долларов.

Как ранее заявлял агентству "Прайм" украинский вице-премьер Юрий Бойко, Украина рассчитывала, что проблема с экспортом ее товаров в Россию будет снята в понедельник. На минувших выходных главы правительств Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев договорились о проведении в понедельник встречи руководителей таможенных служб двух стран.