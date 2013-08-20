ЕБРР увеличил «Укрэксимбанку» лимит для финансирования факторинга

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил до 30 млн долл. лимит финансирования факторинговых операций, открытый государственному «Укрэксимбанку» в рамках Программы содействия торговле.

Об этом «Укрэксимбанк» сообщил на официальном сайте.

Согласно сообщению, в рамках программы предусмотрено финансирование экспортно-импортных операций клиентов за счет денежных средств, предоставляемых «Укрэксимбанку» для дальнейшего целевого финансирования, а также в виде гарантий ЕБРР, выпущенных в пользу подтверждающих банков для поддержания их обязательств в рамках инструментов торгового финансирования.

По информации банка, решение об очередном повышении лимита принято по итогам ежегодного аудита и является результатом положительной оценки со стороны ЕБРР эффективной деятельности государственного банка на рынке факторинговых услуг.

«Укрэксимбанк» – единственная кредитная организация в Украине, на которую ЕБРР в рамках Программы содействия торговле открыт дополнительный лимит финансирования факторинговых операций. Это позволяет банку лучше удовлетворять потребности компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, в частности предоставлять услуги международного факторинга», - приводятся в сообщении слова члена правления «Укрэксимбанка» Виктории Рудой.

Согласно информации на сайте банка, за семь месяцев 2013 года портфель факторинга «Укрэксимбанка» вырос на 55% и достиг 900 млн грн. В структуре портфеля банка по факторинговому финансированию примерно равные доли занимают предприятия торговли, промышленности и агропромышленного комплекса.

Также сообщается, что «Укрэксимбанк» сотрудничает с такими ведущими международными финансовыми организациями, как Всемирный банк, ЕБРР, KfW, NIB, IFC, с крупными зарубежными банками и финансово-кредитными институтами.

Как сообщал УНИАН, в феврале прошлого года ЕБРР увеличил с 12 млн долл. до 15 млн долл. лимит финансирования факторинговых операций, открытый «Укрэксимбанку» в рамках Программы содействия торговле.

«Укрэксимбанк» сотрудничает с ЕБРР с 2007 года, когда был подписан ряд соглашений по Программе содействия торговле. Размер кредитной линии по этой программе с декабря 2012 года составляет 170 млн долл. Допсоглашение к Программе содействия торговле с ЕБРР, предусматривающее финансирование также факторинговых операций, подписано в 2008 году.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития - один из ведущих инвесторов в экономику Украины, которая является членом банка с 1992 года. Портфель проектов ЕБРР в Украине на 1 июня 2013 года насчитывал 337 проектов общим объемом финансирования 8,6 млрд евро. Проектный портфель банка в государственном секторе насчитывает 10 проектов, из которых 6 находятся на стадии реализации, 4 – на стадии обсуждения.

Государственный экспортно-импортный банк Украины («Укрэксимбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 июля 2013 года активы банка составили 91,627 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 38,593 млрд грн, обязательства - 73,643 млрд грн, средства клиентов - 43,677 млрд грн, собственный капитал - 17,984 млрд грн, уставный капитал - 16,447 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 87,240 млн грн. Банк на 100% находится в собственности государства.

***Факторинг представляет собой кредитование поставщиков путем выкупа краткосрочной дебиторской задолженности.