На межбанке к 12:00 гривня понизилась к доллару

Во вторник, 20 августа, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару понизились - до 8,1290/8,1315 грн/долл. с 8,1230/8,1280 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 понизились до 10,8695/10,8770 грн/евро с 10,8335/10,8420 грн/евро в начале рабочей сессии.

По отношению к российскому рублю к 12:00 котировки гривни понизились до 0,2463/0,2468 грн/рубль с 0,2460/0,2465 на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3338/1,3340, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1235/8,1260 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,8445/10,8520 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2465/0,24706 грн/рубль.