Великобритания увеличила экспорт золота в 10 раз

Почти в 10 раз подскочил экспорт золота из Великобритании в первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщило сегодня европейское статистическое агентство Евростат, передает ИТАР-ТАСС.

Это произошло на фоне роста сбыта "желтого металла" инвесторами и увеличения спроса со стороны азиатских потребителей ввиду снижения цен.

Золото в последнее время особенно активно меняло владельцев. Тенденция к смещению объемов драгметалла в Азию объясняется "снижением энтузиазма по отношению к нему у западных инвесторов". Резкий рост британского золотого экспорта в Швейцарию, который за первое полугодие достиг объема 798 тонн при общей стоимости 29 млрд евро (почти 39 млрд долларов) и оказался эквивалентен 30% глобальной годовой добычи, подчеркнул масштабы этого сдвига.

Из Великобритании "желтый металл" экспортируется в Швейцарию, так как она выступает связующим узлом индустрии золотопереработки. Компании альпийской страны переживали в последнее время подлинный бум, переплавляя крупные, более чем 11-килограммовые слитки из лондонских хранилищ в менее увесистые изделия, предпочитаемые на Востоке.

Активное перемещение золота из западных торговых узлов в Азию привело к росту объемов бизнеса не только у переработчиков, но и у трейдеров. По данным лондонской Ассоциации рынка драгметаллов, в июне объем ежедневно совершаемых ее членами сделок с золотом достиг в британской столице 12-летнего максимума на уровне 900 тонн (стоимость - примерно 39 млрд долларов), благодаря высокому спросу, в частности - со стороны Китая и Индии.

Расширенные продажи инвесторами привели к падению цен на "желтый металл" на 26% с начала текущего года - до примерно трехлетнего минимума на уровне 1 180 долларов за тройскую унцию. По итогам торгов в минувший понедельник был достигнут двухмесячный максимум с ценой тройской унции в 1 384 долларов на фоне роста спекуляций, что волна продаж со стороны инвесторов замедляется, указывают в лондонском Сити.

Лондон является ведущим центром мирового рынка золота. По оценкам экспертов, около 10 тыс. тонн драгметалла хранятся в сейфах города на Темзе, включая помещения Банка Англии.