Россия прекратила торговую блокаду украинских товаров

Федеральная таможенная служба России уведомила Украину о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Вчера, 19 августа, состоялись переговоры между руководством Министерства доходов и сборов Украины и Федеральной таможенной службы России по урегулированию вопросов, связанных с таможенным оформлением поставок украинских товаров на российский рынок. В ходе переговоров российская сторона заверила, что по состоянию на сегодня дополнительные процедуры таможенного контроля по отношению к украинским товарам не применяются, товары украинских предприятий пересекают российскую таможню в штатном режиме», - сообщили в ведомстве.

По информации министерства, между странами достигнута принципиальная договоренность, благодаря которой проблема решается.

«Ключевым инструментарием для урегулирования и недопущения подобных ситуаций впредь станет активизация обмена информацией между таможенными органами двух стран, проведение двусторонних консультаций, выработка совместных подходов, особенно в тех моментах, когда затрагиваются интересы украинских и российских компаний…. Острота проблемной ситуации снята», - заверили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были заблокированы.

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