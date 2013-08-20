Миндоходов с начала года выдало 508,5 тыс. ключей электронной цифровой подписи

Министерство доходов и сборов Украины с начала 2013 года бесплатно выдало 508,5 тыс. ключей электронной цифровой подписи для 350,4 тыс. клиентов Аккредитованного центра сертификации, сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

По данным Миндоходов, в частности, было зарегистрировало 276,1 тыс. физических лиц , которым было выдано 321,8 тыс. ключей. Юридических лиц за этот период было зарегистрировано 74,3 тыс. Им было выдано 186,7 тыс. ключей цифровых подписей.

Согласно сообщению, всего на обслуживании в Центре сертификации ключей находится 768,6 тыс. ключей электронных подписей.

Министерство также напомнило, что предприятия, учреждения, организации и физические лица могут бесплатно получить сертификаты открытых ключей в пунктах регистрации Аккредитованного центра сертификации электронных ключей Миндоходов. Таких пунктов сегодня в Украине 104.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2013 года Министерство доходов и сборов Украины бесплатно выдало 414,5 тыс. ключей электронной цифровой подписи для 290 тыс. клиентов Аккредитованного центра сертификации.

Аккредитованный центр сертификации ключей электронной подписи начал работу в мае 2012 года. Выдача и генерация ключей является бесплатной. Ежедневно центр может выдавать до 2 тыс. ключей электронной подписи. Расходы на создание центра составили 1,5 млн грн.