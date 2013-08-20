На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару

Во вторник, 20 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились до 8,1280/8,1310 грн/долл. с 8,1290/8,1315 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились - до 10,8780/10,8860 грн/евро с 10,8695/10,8770 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни понизились до 0,2464/0,2469 грн/рубль с 0,2463/0,2468 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3338/1,3340, а к 15:00 выросли до 1,3383/1,3385.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1235/8,1260 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,8445/10,8520 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2465/0,24706 грн/рубль.