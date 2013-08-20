Германия признала Bitcoin расчетной денежной единицей

Министерство финансов ФРГ официально признало криптовалюту Bitcoin расчетной денежной единицей, а значит узаконило некоторые транзакции в этой валюте на своей территории, сообщают Вести.ru.

При этом в официальном заявлении министерство утверждает, что Bitcoin - финансовый инструмент, который не может быть классифицирован как электронная или иностранная валюта, а больше напоминает "частные деньги", которые могут быть использованы для "многосторонних клиринговых операций".

Так или иначе, для Bitcoin такое решение Германии может стать настоящим прорывом, который приведет к росту ее стоимости и веса на международной арене.

Напомним, что Bitcoin позволяет своим владельцам обменивать виртуальные денежные единицы на реальные товары и сервисы. Вместо Центробанка новые "биткоины" создают сами пользователи, которые выполняют сложные задания, называя их "работой в шахте". Сегодня Bitcoin стоит около 119 долларов. За свою историю валюта несколько раз резко дорожала и затем практически бесконтрольно падала.