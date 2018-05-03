Продажа национализированных банков - миссия невыполнима

Украинцы хорошо помнят 2009 год: эффект домино на банковском рынке, обмороки в очередях за депозитами, слезы радости от возмещения вкладов через систему гарантирования. По итогам пяти кризисных лет страна недосчиталась 45 банков, а проблемы 10 из них до сих пор разгребает Фонд гарантирования вкладов. Некоторым банкам достался джек-пот в виде докапитализации, но теперь государство заявило о намерении избавиться от двух спасенных в такой способ финучреждений – «Укргазбанка» и банка «Киев». По итогам их продажи истощенная казна может пополниться почти на 5 млрд грн в ближайшие два года, но это - ничтожно мало на фоне потраченных на эти банки средств.

Спасенные утопающие

Отголоски кризисных лет в банковской среде продолжаются. За неполный текущий год Нацбанк отправил на ликвидацию еще два банка – «Таврика» и «Эрде Банк». Снова возникли проблемы с выплатами вкладов, потери средств на счетах субъектов хозяйствования, суды и мешки писем в НБУ и Фонд гарантирования. В то же время, последняя информация о ликвидируемых банках не вызвала такого общественного резонанса, как это было в 2009 году, когда банки сыпались один за другим. Тогда вкладчики испугались не на шутку и изъяли из банковской системы порядка 20 млрд грн, или более 11% депозитов за год.

Проблемы с проведением платежей и возвратом депозитов в банке «Киев» начались еще в октябре 2008 года, но только в феврале 2009-го Нацбанк ввел в этом финучреждении временную администрацию. В декабре 2009 года с аналогичной ситуацией столкнулись уже более крупные «Родовид Банк» и «Укргазбанк». Временная администрация у них была введена в марте и июне 2009 года, соответственно. Пытаясь выжить, банки предлагали вкладчикам получить свой вклад частично, либо только проценты, или вообще не получить, а положить на новый вклад «до лучших времен».

И лучшие времена для этих банков действительно наступили. В июне 2009 года при участии государства был докапитализирован банк «Киев», в июле - «Укргазбанк» и «Родовид Банк». Только в 2009 году на эти цели было потрачено порядка 18 млрд грн, в обшей сложности на капитализацию и докапитализацию этих банков государство потратило порядка 26 млрд грн.

Ситуация в «Родовид Банке» оказалась настолько безнадежной, что Кабмин решил его судьбу в сентябре 2011 года, создав на его базе санационный банк. Что касается банка «Киев» и «Укргазбанка», то их участь решается уже на протяжении последних 4 лет.

Долгие проводы

Покидая пост главы представительства Международного валютного фонда в Украине Макс Альер, в апреле текущего года еще раз напомнил об основных препятствиях на пути к продолжению сотрудничества с МВФ. В том числе, о необходимости ускорения процесса приватизации национализированных банков, которых, по оценкам Фонда, в собственности государства слишком много.

Президент Украины Виктор Янукович поручил Министерству финансов и премьер-министру «принять меры для выхода государства из капитала банков, капитализированных с его участием». Согласно Национальному плану действий на 2013 год, уже в мае Минфин должен был найти компанию-советника и заключить с ней договор, а к ноябрю - утвердить порядок проведения конкурса по продаже и принять решение о самой продаже.

Уже порядком выбившись из графика, в августе Минфин объявил тендер по привлечению советника по продаже «Укргазбанка» и банка «Киев». Как и в прошлом году, требования к потенциальному консультанту достаточно высокие, и отечественные «эксперты» снова не попали под критерии конкурсного отбора. Видимо, по этой причине они и воздержались от комментариев данного вопроса для прессы.

«Минфин привлекает советника по продаже пакетов акций банков для проведения оценки пакетов акций банков, получения рекомендаций относительно порядка проведения и подготовки плана продажи пакетов акций банков, отбора стратегических инвесторов и решения других вопросов, связанных с продажей пакетов акций банков», - прокомментировала ситуацию пресс-служба министерства, отвечая на запрос УНИАН.

По сути, объявленный тендер является всего лишь подготовкой к процессу продажи. По информации Минфина, прошлогодний аналогичный тендер не состоялся по причине отсутствия интереса к нему со стороны потенциальных советников. В прошлом году свои услуги предлагала компания Deloitte, но поскольку ее предложение было единственным, тендер не состоялся.

Что относительно повторной тендерной процедуры думают сами банки?

«Консультант сделает детальный анализ деятельности банка, банковского сектора, перспектив развития банка и предоставит рекомендации относительно наиболее подходящего времени и возможной стоимости банка», - отметил первый заместитель председателя правления «Укргазбанка» Станислав Шлапак.

По его словам, рассчитывать на продажу «Укргазбанка» в этом году не стоит, скорее всего, это произойдет не ранее конца 2014 года. «Но в любом случае, окончательное решение за акционером», - добавил банкир.

Банк «Киев» предпочел промолчать. «Правление банка не уполномочено давать какие-либо комментарии по вопросу возможной продажи банка, поскольку решение этого вопроса находится в компетенции собственника банка – Министерства финансов», - ответили УНИАН в пресс-службе банка.

Минфин на запрос УНИАН относительно сроков и ориентировочной стоимости продажи банков, а также наличия потенциальных покупателей ничего предметного не сообщил. «Минфин привлекает советника по продаже для проведения оценки пакетов акций банков, докапитализированных при участии государства, потому определение стоимости пакетов акций возможно после получения отчета советника», - сообщила пресс-служба ведомства.

Также, по информации Минфина, советник должен предоставить рекомендации относительно плана продажи пакетов акций банков и «отбора стратегических инвесторов», после получения которых будут определены потенциальные покупатели и сроки продажи.

В то же время, по информации источников на банковском рынке, предельный срок продажи обоих банков составляет два года.

Бесценная ноша

Основной вопрос к привлекаемому консультанту - справедливая стоимость продаваемых банков. По информации Минфина, на 1 июля текущего года доля госсобственности в капитале «Укргазбанка» и банка «Киев» оценивается в 10 и 3,57 млрд грн, соответственно. Вполне логично, что по итогам продажи государство намерено свои вложения, как минимум, окупить.

«Если исходить из стоимости внесенных денег в капитал этих банков, то банк «Киев» нужно продавать за 3,5 млрд грн, но реально за него сейчас могут заплатить 700 млн грн, в лучшем случае. Если продавать «Укргазбанк», то сейчас за него могут заплатить 4 млрд грн, а государство отдало 10 млрд грн. Поэтому Минфин вынужден с помощью консультантов объективно оценить стоимость банков, проанализировать рынок и найти компромиссное решение, чтобы потери госбюджета можно было минимизировать», - полагает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По словам эксперта, проблема усугубляется тем, что при проведении рекапитализации банков в 2009 году никто всерьез не задумывался об их дальнейшей продаже. Даже вопреки предупреждениям МВФ, что рекапитализация является временной мерой, и дальнейшая продажа будет необходима.

В то же время, по итогам прошлого года эти банки, в ногу со всей банковской системой, вышли на прибыльный уровень. Банк «Киев» получил 4,422 млн грн прибыли, «Укргазбанк» вышел на лидирующие позиции по банковской системе с прибылью в 1,1 млрд грн, уступив пальму первенства только «ПриватБанку». Несмотря на этот позитив, потенциальные покупатели понимают, что объем капиталовложений акционера и уровень прибыли банка - не единственные показатели, определяющие стоимость его акций.

Ценность любого бизнеса не в лицензии и помещениях, которые он занимает, а в его способности генерировать прибыль. Поэтому основным фактором при проведении оценки банка как актива является качество его кредитного портфеля, чем пережившие кризисные годы банки похвастаться не могут. «Средний уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле банков, докапитализированных при участии государства, на 1 июня 2013 года составил около 50% против 9,3% по банковской системе в целом», - отметил народный депутата от Партии регионов, глава подкомитета в комитете Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Андрей Пинчук в пояснительной записке к законопроекту о санационном банке.

Таким образом, еще один «скелет в шкафу» национализированных банков – проблемная задолженность, накопленная за кризисные годы. Поэтому на деле покупатели могут предложить за эти финучреждения значительно меньше их капитала сумму.

А есть ли вообще покупатели?

Глава правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов на встрече с журналистами подтвердил, что в банк обращались потенциальные инвесторы – украинский и иностранный. В то же время, он считает, что продажа банка в текущих условиях не выгодна акционеру. «У нас регулятивный капитал на сегодня 4,4 млрд грн. Продавать себе в убыток, если мы генерируем прибыль, было бы нелогично. Продавать с прибылью или по цене уставного капитала — никто не купит», - сказал Мамедов.

По словам банкира, в ходе обсуждения вопроса продажи банка с представителями акционера ему пояснили, что «есть требование в текущем году решить вопрос по рекапитализированным банкам», но речь идет не о продаже, а о том, чтобы «организовать продажу и привлечь консультанта».

Будущее предопределено?..

Немаловажный вопрос - готовы ли банки к возможной продаже?

По мнению Мамедова, продажа «Укргазбанка» - больше политический вопрос, чем экономический. «Примут решение продавать, значит, мы сделаем нормальные продукты и продадим нормальный банк. Скажут развивать дальше – будем развивать дальше», - отметил он.

Но, судя по всему, возможная продажа банка его руководителя совсем не радует. «Если банк живет продажей, то у него не будет результата. Поэтому наша задача – увеличивать прибыль. А там и акционер скажет - «такая корова нужна самому», - сказал Мамедов. И обреченно добавил, что процесс уже «пошел», и консультант будет.

Что касается банка «Киев», то с ним все намного сложнее. В первом полугодии банк получил 13,137 млн грн убытка, что, судя по показателям отчетности, является результатом существенного снижения доходов. Возможно, поэтому в сентябре прошлого года Сергей Арбузов, в то время глава Нацбанка, заявил, что рабочие активы банка «Киев» будут присоединены к «Укргазбанку», нерабочие - переданы в «Родовид Банк».

Пресс-служба Минфина подтвердила, что именно такое будущее предопределено для банка «Киев», в частности, Национальным планом действий на 2013 год, утвержденным указом Президента (от 12 марта 2013 года). Но и этот вопрос зашел в тупик, поскольку, по информации Минфина, передача «Родовид Банку» проблемных активов банка «Киев» и «Укргазбанка» может быть начата только после принятия парламентом законов относительно работы санационного банка, один из которых находится в стадии проекта с декабря прошлого года.

По информации Мамедова, желающих купить банк «Киев» нет, поскольку его нынешняя бизнес-модель является нерентабельной. В частности, окупить расходы на содержание достаточно крупных по метражу точек продажи банка при текущем состоянии финансового рынка практически невозможно. Мамедов заявил о готовности принять на баланс «Укргазбанка» активы банка «Киев», но на определенных условиях, чтобы это способствовало развитию банка, соответствующие рекомендации были им озвучены представителю акционера.

Третий сценарий в действии

Не стоит забывать, что помимо генерируемой прибыли госбанки помогают Минфину финансировать бюджетный дефицит, послушно покупая облигации внутреннего госзайма. Согласно рейтинговым оценкам агентства Cbonds и ассоциации «Украинские фондовые торговцы», по итогам второго квартала «Укргазбанк» занимает 7 место в рейтинге операторов ОВГЗ с долей рынка 5,2%. Объем вложений банка в долговые бумаги государства, по словам Шлапака, составляет порядка 20% активов банка и будет поддерживаться на таком уровне. А это вдвое больше показателя вложений во все ценные бумаги, включая ОВГЗ, по банковской системе в целом (10,3% на 1 августа).

По мнению участников рынка, в текущих реалиях самым оптимальным сценарием и для национализированных банков, и для государства было бы поглощение их более крупными госбанками – «Ощадбанком» и «Укрэксимбанком». В то же время, эксперты не исключают, что в поисках источников финансирования бюджетного дефицита и на фоне неблагоприятной ситуации для привлечения внешних займов банки все-таки будут проданы. А если продажа пройдет особенно успешно, то оставшиеся госбанки могут стать следующими претендентами. Но пока это только предположения, поскольку вопрос больше находится в политической плоскости, нежели в экономической.

Очевидно одно: благодаря своевременной поддержке государства «Укргазбанк» и банк «Киев» пережили кризис. Впрочем, как и другие банки, собственники которых в этот период умерили объемы кредитования связанных с банками компаний и не скупились на финансовую поддержку своих структур. Наихудший сценарий, по оценкам участников рынка, это - возврат национализированных банков, случайно или намеренно, в «прежние» руки. Наилучший – продажа по цене капитала, что в текущих реалиях маловероятно. Поэтому работает третий сценарий - процесс продажи идет, но когда он закончится, пока неизвестно.

Ольга Гордиенко (УНИАН)