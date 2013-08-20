ВВП Беларуси вырос на 1,4%

Минск. В Беларуси ВВП в январе-июле 2013 года составил в текущих ценах 340,1 трлн рублей (38,2 млрд долл.), увеличившись в реальном выражении на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

При этом, по данным Белстата, объем промпроизводства за январь-июль сократился в сопоставимых ценах на 4,5% до 352,6 трлн рублей (39,6 млрд долл.). Объем сельхозпроизводства снизился на 4,1% до 45 трлн рублей.

«Положительная динамика ВВП поддерживается высокими темпами роста инвестиций в основной капитал - на 10,2% до 102,6 трлн рублей (11,5 млрд долл.) и розничного товарооборота - на 19% до 145,5 трлн рублей (16,3 млрд долл.). Оптовый товарооборот увеличился на 3,2% до 292,4 трлн рублей (32,8 млрд долл.)», - подчеркнули в Белстате.

Справка УНИАН. В соответствии с целевым прогнозом социально-экономического развития Беларуси на 2013 год запланирован рост ВВП на 8,5%. В 2012 году ВВП республики вырос на 1,5% при целевом прогнозе 5-5,5%.

МВФ оценивает потенциал роста белорусской экономики в этом году на уровне 2,1%.