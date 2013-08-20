Прибыль банков Украины снизилась на 13,6%

Прибыль банков Украины по итогам января-июля 2013 года составила 1,9 млрд грн, что на 13,6% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (2,2 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доходы банков в январе-июле 2013 года выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 92,8 млрд грн, расходы – на 9,6%, до 90,9 млрд грн.

По информации Нацбанка, в июле объем доходов превысил 14 млрд грн и достиг максимального значения в текущем году.

«Прибыльная деятельность обусловлена стабильным ростом банковских доходов, которые за семь месяцев 2013 года достигли почти 93 млрд грн. Рост доходов и, соответственно, прибыли преимущественно произошел за счет роста процентных доходов банков», - говорится в сообщении регулятора.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины по итогам января-июня 2013 года составила 1,2 млрд грн, что на 33,33% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (1,6 млрд грн).

По итогам 2012 года банки Украины получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.