Объем Фонда гарантирования вкладов за июль вырос на 15,5%

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц, согласно обновленной статистике фонда, в июле 2013 года вырос на 15,5%, или 845,5 млн грн, по сравнению с июнем и составил 6,299 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба фонда.

Таким образом, фонд улучшил ранее обнародованный показатель прироста объема финансовых ресурсов на 0,5 п.п., или на 28,3 млн грн. С начала года рост составил 3,39%, или 206,5 млн грн. На 1 августа участниками фонда являлись 175 банков.

Также сообщается, что фонд продолжает ликвидацию банков «Таврика» и «Эрде Банк». На 1 августа текущего года вкладчики этих банков получили 1,804 млрд грн (98,6%) и 441,7 млн грн (99%) гарантированной суммы возмещения соответственно.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в июне вырос на 0,06% и составил 5,453 млрд грн, при этом с начала года объем ресурсов снизился на 10,49%, или 639 млн грн.

Со второго квартала 2013 года фонд ввел дифференцированные регулярные взносы для банков, и по новой методике размер взноса банка в фонд зависит от средневзвешенной процентной ставки банка по вкладам, доли вкладов физических лиц в пассивах банка и соотношения валютных и гривневых вкладов в депозитном портфеле.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.