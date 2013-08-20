Евро обновил 4-летний максимум к рублю

Рубль во вторник продолжил снижаться к бивалютной корзине, отыгрывая динамику рынка Forex, на котором евро обновил максимум к доллару с февраля. Евро против рубля обновил 4-годовой максимум, сообщает Прайм.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.11 мск вторника снижался на 5 копеек - до 32,93 рубля, курс евро рос на 28 копеек - до 44,25 рубля при этом в течение дня он повышался до 44,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом повышалась на 9 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 38,02 рубля.

Курс доллара расчетами "сегодня" во вторник снизился на 1 копейку - до 32,94 рубля, курс евро вырос на 15 копеек - до 44,13 рубля.

Курс евро на Forex к 18.05 мск равнялся 1,3436 доллара против 1,3335 доллара на предыдущее закрытие.

Динамика курса евро на Forex задавала во вторник тон курсовым движениям на внутреннем валютном рынке РФ. Позитивный для европейской валюты фон создали данные финансовых властей Германии. Согласно ним, базовая процентная ставка ЕЦБ может быть повышена в случае усиления инфляционных рисков.

Таким образом, доллар теряет главный козырь своего укрепления на фоне давно обсуждаемой возможности сворачивания мягкой монетарной политики ФРС США. Ожидаемый дисконт по процентным ставкам ЕЦБ и ФРС теперь не играет только на пользу доллару.

В результате, курс евро против доллара превысил уровень 1,3450 и обновил максимум с середины февраля. На внутрироссийском валютном рынке это вылилось в рост курса евро и закрепление его выше отметки 44 рубля. Таким образом, был обновлен максимум с конца 2009 года.

Доллар при этом терял позиции против рубля. Это удержало стоимость бивалютной корзины от обновления 4-летнего максимума.