Германия признала, что Греции понадобится третий пакет финансовой помощи

Глава Минфина ФРГ Вольфганг Шойбле признал, что после 2014 года Греции потребуется третий пакет финансовой помощи от иностранных партнеров. Соответствующее заявление, которое цитируют немецкие СМИ, он сделал во вторник в ходе предвыборной встречи в городе Аренсбург (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), сообщает РИА «Новости».

Внешнюю помощь от еврозоны и МВФ во избежание дефолта Греция получила весной 2010 года. Второй пакет поддержки ввиду нехватки первого (страна не смогла бы в означенный кредиторами срок вернуться к рыночному фондированию государственных нужд) был одобрен в начале 2012 года. В рамках программы финансовой помощи Греции было выделено свыше 200 миллиардов евро.

"Греции придется предоставить еще одну программу", - сказал глава Минфина Германии.

Шойбле стал первым представителем немецкого правительства, который открыто признал, что после истечения в 2014 году срока действия второго пакета, Греции потребуется дополнительная помощь. В Афинах считают, что третий пакет должен быть ограничен по времени 2016 годом и предусматривать гораздо менее масштабную кредитную поддержку.

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