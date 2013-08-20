Минфин привлек в госбюджет 20 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 20 августа

Министерство финансов Украины во вторник, 20 августа, привлекло в государственный бюджет 20,068 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, в результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), Минфин привлек в госбюджет 5,040 млн долл., удовлетворив единственную поданную заявку на приобретение 2-летних облигаций по ставке доходности 8,25% годовых, а также 15,028 млн долл., удовлетворив две поданные заявки на приобретение 3-летних бумаг по ставке доходности 8,75% годовых.

Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение облигаций, номинированных в национальной валюте, в том числе на 5-летние гособлигации с номинальной доходностью 14,25% и номинальным объемом выпуска 870,850 млн грн, а также на 7-летние облигации с номинальной доходностью 14,30% и номинальным объемом выпуска 1,311 млрд грн.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 160,406 млн грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционе 6 августа привлек в госбюджет 500 млн грн и 13,529 млн долл., 13 августа - 228,981 млн грн и 21,048 млн долл. В августе Минфин намерен провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ 27 августа.

По состоянию на 19 августа 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составлял 234,897 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 136,992 млрд грн, в собственности банков - 83,240 млрд грн, нерезидентов - 5,042 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 19 августа, с начала года в госбюджет поступило 88,199 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 41,121 млрд грн, на обслуживание госдолга — 18,196 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).