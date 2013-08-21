Российская таможня продолжает проверять украинские товары в усиленном режиме

На украинской границе в Белгородской области таможня РФ продолжает работать с применением дополнительного контроля

Белгородская таможня на российско-украинской границе "работает в прежнем режиме с применением дополнительных процедур контроля по отношению к украинским товарам". "Указаний об отмене режима пока не поступало", - сообщил сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС начальник таможни генерал-майор таможенной службы Анатолий Ушаков.

По его словам, в рамках таможенного кодекса РФ введены дополнительные процедуры контроля, чтобы исключить возможные риски. К ним, в частности, относится возможность "несоответствия грузов, которые находятся в автомобиле или в вагонах, предъявленным документам". Таможенники проверяют вес предъявленного к пересечению границы товара. "К сожалению, - отметил Ушаков, - бывают случаи, когда вместо заявленных 20 тонн машины перевозят на несколько тонн больше".

Ужесточен контроль и вне пунктов пересечения границы. "Несколько дней назад сотрудники таможни и пограничники задержали около 100 тюков с товарами из Турции, которые пытались переправить на российскую сторону", - сообщил генерал.

Усиление системы управления рисками на российской границе "немного тормознуло грузопоток через границу". В результате принятых мер ежедневно границу пересекают вдвое меньше машин - за минувшие сутки прошло 66. "Возможно, владельцы груза стали меньше рисковать, либо из-за возможного перевеса груза, либо по другим причинам", - считает Ушаков.

Снятие дополнительных процедур не приведет к полной отмене контроля, такая работа "будет продолжаться, но товары украинских предприятий будут пересекать российскую таможню в штатном режиме", добавил он. Для урегулирования и недопущения проблемных ситуаций будет активизирован обмен информацией между таможенными органами двух стран, выработаны совместные подходы, особенно в тех случаях, когда затрагиваются интересы украинских и российских компаний.