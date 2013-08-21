Moody's: российский бизнес не почувствует влияния ВТО до 2016 года

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) скажется на кредитоспособности российского бизнеса не ранее 2016 года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении международного рейтингового агентства Moody’s, сообщает ИТАР-ТАСС.

Эксперты агентства ожидали, что через год после присоединения РФ к этой международной организации среди российских компаний можно будет выделить выигравших и проигравших от этого шага, однако до сих пор большинство компаний либо не почувствовали никакого эффекта, либо почувствовали лишь небольшое влияние на свою кредитоспособность.

"Несмотря на то, что вступление России во Всемирную торговую организацию оказало положительное влияние на кредитоспособность предприятий розничной и оптовой торговли продовольственными и непродовольственными товарами, преимущества для экспортеров не проявились из-за замедления темпов роста мировой экономики", - отмечается в заявлении.

В то же время в Moody’s считают, что меры, осуществленные российским правительством для поддержки менее конкурентоспособных отраслей, таких как автомобилестроение, уменьшили негативное воздействие от членства в данной организации.

В полной мере российские компании почувствуют эффект от этого шага через 3-5 лет, подводят итог эксперты рейтингового агентства.