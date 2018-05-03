Россия против Украины: эмбарго, угрозы, потери

Федеральная таможенная служба России 20 августа уведомила Украину о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров. Между тем, 21 августа Белгородская таможня на российско-украинской границе сообщила, что «работает в прежнем режиме с применением дополнительных процедур контроля». «Указаний об отмене режима пока не поступало», - заявил начальник таможни генерал-майор таможенной службы Анатолий Ушаков. Снятие дополнительных процедур не приведет к полной отмене контроля, такая работа «будет продолжаться, но товары украинских предприятий будут пересекать российскую таможню в штатном режиме», добавил он.

И все же, некое «торговое смягчение» со стороны России состоялось. Ему предшествовала лихорадочная дипломатическая активность сторон конфликта. Переговоры шли на уровне президентов, премьеров и ведомственных рабочих групп. Результат налицо. Но не исключено повторение давления России на Украину с применением мер экономического воздействия. Об этом предупредили в Кремле - послабление если и будет, то временным. Советник Президента РФ Сергей Глазьев заявил журналистам, что проверка украинских грузов носит «разовый характер», но Россия будет готовиться к ужесточению таможенного администрирования на случай, если Украина все-таки подпишет в ноябре в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с ЕС. По его словам, Евразийская экономическая комиссия уже изучает вопрос прекращения отношений свободной торговли с Украиной. Пояснил он такое беспрецедентное давление со стороны РФ не противостоянием европейским устремлениям Киева, а торговыми страхами – дескать, из-за «брюссельского» соглашения вырастет риск реимпорта Украиной низкопробного товара из Европы, от производителей из третьих стран.

Эксперты считают такую «еврофобию» надуманной и называют основной причиной возникновения торгового противостояния со стороны России – намерение сорвать европейские планы Украины. Это подтверждает и «торговая замануха» в Таможенный союз от Глазьева: «Если Украина захочет вернуться в единое экономическое пространство с Россией, то получит возможность получать газ в два раза дешевле».

"A la querre comme a la querre"

Аналитики подсчитали потери нашей страны от эмбарго Кремля - рост дефицита торгового баланса Украины по итогам года в среднем составит 8 млрд долл., но эта цифра не является угрожающей. Убыток можно будет перекрыть поступлениями прямых иностранных инвестиций и валютой, перечисляемой работающими за рубежом украинцами (6-7 млрд долл. по итогам года). По подсчетам Федерации работодателей Украины, потери отечественных производителей будут на уровне 2-2,5 млрд долл.

Понесет утраты и Россия, особенно если учесть, что санкции в отношении Украины она обещает усилить после подписания Киевом Соглашения с ЕС. Пока сбои в торговле носят фрагментальный характер, но они могут стать значительными. Украина – один из самых крупных внешнеторговых партнеров РФ. На нашу страну в 2012 году пришлось более 5% российского экспорта и почти 6% импорта.

Так, в прошлом году почти 15% общего объема импорта в Россию составили украинские поставки железнодорожных вагонов и локомотивов, запчасти к ним. Этой продукции было закуплено на 2,7 млрд долл. Доля метталопродукции - 14%, или 2,4 млрд долл. На энергооборудование (турбины, двигатели, насосы, трансформаторы) пришлось 13%. Еще один важный для России товар – украинский щебень, который полностью обеспечивает строительную сферу Москвы и юга РФ.

Украина – главный поставщик шоколадной продукции на российский рынок, в 2012 году ее было закуплено на 450 млн долл. (2,5% импорта в РФ). Сыры и прочая украинская «молочка» обошлась россиянам в 300 млн. долл. По вкусу «соседям» и наши пиво, водка, вина. На них потратили 290 млн долл. Под закуску пошло и украинское мясо (230 млн долл.).

Список поставляемой в Россию продукции намного шире, но даже перечисленные товары говорят о значимости Украины на рынке «северной соседки».

Заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый поясняет обоюдные убытки сторон тем, что экономики Украины и России взаимосвязаны и взаимозависимы.

«Очевидно, что будут потери и у российского бизнеса. Речь идет о том, что поставки многих товаров осуществляются российскими транспортными средствами, например, вагонами, и, как правило, ответственность по контракту за грузы и таможню берет на себя российская сторона. Во-вторых, под вопросом операционные связи, особенно в отношении комплектующих там, где есть критический экспорт, где нет возможности быстро заменить поставщика из Украины. В-третьих, блок вопросов касается потребителя. Уменьшение конкуренции за счет недопоставок украинских товаров, то есть, для российских бизнес-структур появляется возможность занять эти ниши, может поднять цены на продукцию», - сказал Чалый в комментарии УНИАН.

Кроме того, падение экспорта из Украины в Россию снижает возможность импорта Украиной из России. Сейчас этот дисбаланс покрывается за счет снижения закупки энергоносителей, добавил эксперт.

По мнению Чалого, в краткосрочной перспективе – потери будут касаться в большей степени Украины, но и Россия понесет убытки, не говоря уже об имиджевой составляющей, которая касается внешнеэкономического климата.

Экс-министр экономики Богдан Данилишин считает, что кроме прямых товарных потерь, для российской стороны основными будут бюджетные убытки от неуплаты таможенных пошлин и других налогов в виду «замораживания» поставок украинской продукции. «Причем убытки от простоя грузов ложатся не на украинского отправителя, а на российского получателя», - сказал Данилишин в комментарии УНИАН.

Сколько веревочке виться…

Таким образом, вполне реален вопрос – когда «торговый беспредел» в отношениях двух стран закончится, ведь и начавшая его Россия несет потери от недружественных действий. Или же цель – подмять под себя Украину - оправдывает «средства»?

Чалый считает, что, в принципе, нынешнюю таможенную ситуацию нельзя называть торговой войной. Это, по его мнению, - политическое давление экономическими механизмами. Все будет зависеть от того плана, который разработали стратеги в Москве по недопущению евроинтеграции Украины.

«Скорее всего, сейчас будет определенное послабление после проведенной своеобразной демонстрации экономических мускул. А дальше все эти опробованные механизмы могут быть применены в любой момент. Например, после подписание Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС», - отметил эксперт.

Украинские власти заявляли, что рассматривают возможность обращения во Всемирную торговую организацию по поводу действий России, которая является членом ВТО с августа 2012 года (Украина – с мая 2008 года). Свое решение они должны были озвучить 19 августа. Но пока… тишина.

По мнению Чалого, в условиях ассиметрических отношений – разных экономических возможностей Украины и России - совершенно нецелесообразно сейчас обращаться в международные организации для разрешения конфликта, что показывает опыт других торговых партнеров – США, Канады. Хотя, такое обращение – цивилизованная практика.

«Другое дело, что подобное разбирательство по времени может занять достаточно долгий период. Но так как мотивация конфликта политическая, то в правилах ВТО вернуть ситуацию в нормальное русло, что очень просто сделать. И на такой шаг Украине нужно идти. Другой вопрос, почему Украина не участвовала в рассмотрении условий вступления в торговую организацию РФ, а ведь это был серьезный шаг в сторону российских интересов. Сейчас мы пожинаем плоды такого поступка», - отметил эксперт.

Он назвал еще ряд вариантов, которые предоставляют возможность Украине урегулировать подобные споры. Это и двухсторонние украинско-российские соглашения, и регламент двух рабочих групп, которые были ранее созданы между Кабинетом министров Украины и руководством Евразийской комиссии, и межгосударственная комиссия, действует также Соглашение о зоне свободной торговле с Россией.

«То есть, механизмов урегулирования ситуации масса. Но на все это нужно время, а сегодня необходимо быстрое решение вопроса. Опыт взаимоотношений с Россией показал, что когда возникали подобные ситуации и шли длительные разбирательства, на рынок выходили новые игроки. И все же, решать такие конфликты нужно по цивилизованному, мировому принципу», - подытожил эксперт.

ЕС не на шутку встревожился

А пока Украина решает, как ей урегулировать «таможенный» конфликт с Россией, критическим состоянием отношений двух стран заинтересовался Европейский союз – так сказать третий фигурант этого политторгового дела. Комитет Европарламента по вопросам иностранных дел намерен провести 28 августа срочное заседание для обсуждения кризиса в отношениях Украины и России.

«Нам также необходимо оценить политические последствия последних угроз, сделанных Россией о том, что она может ограничить торговлю с Украиной в случае, если страна подпишет Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом», - заявил глава Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента Элмар Брок.

В Европарламенте считают, что «это совсем не торговый спор, а очень серьезный политический конфликт с геополитическим бэкграундом. Он может угрожать всему проекту «Восточное партнерство».

В ответ Россия попыталась «напугать» Евросоюз. «Полноправные члены ЕС могут на что-то влиять, а Украина не будет полноправным членом (в случае подписания Соглашения с ЕС– ред.), она будет выполнять директивы из Брюсселя, но влиять не сможет. И ужесточения будут происходить совсем в другой плоскости – между Таможенным союзом России, Казахстана и Беларуси и Евросоюзом».

Поживем – увидим, как будет разворачиваться ситуация. Ведь до точки в «торговой» истории еще далеко…

Нана Черная (УНИАН)