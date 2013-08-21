Количество электронных таможенных деклараций увеличилась до 84%

Количество электронных таможенных деклараций с начала 2013 года увеличилось до 84% с 20%, сообщили УНИАН в Министерстве доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, в январе 2012 года только 2% таможенных деклараций подавалось в электронной форме.

Министерство сообщило, что на сегодняшний день налогоплательщики Украины, используя электронные таможенные декларации, могут осуществлять подтверждение фактического вывоза товаров за границу, государственную регистрацию транспортных средств, снятие экспортно-импортных операций с валютного контроля и продажу иностранной валюты для проведения расчетов предприятиями.

«По оценкам специалистов Миндоходов, введение электронных таможенных деклараций способствует сокращению финансовых и временных затрат предпринимателей на осуществление таможенных процедур. Дальнейшее развитие электронного декларирования возможно при условии расширения сферы использования оформленных электронных таможенных деклараций другими государственными органами власти», - говорится в сообщении ведомства.

Министерство также сообщило, что при внедрении новых подходов таможенного оформления Миндоходов ориентируется на стандарты Всемирной таможенной организации, а также на рекомендации специалистов Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году сотрудники таможни оформили в целом по Украине около 3,3 млн деклараций.

В 2012 году количество налогоплательщиков, воспользовавшихся услугами аккредитованного Центра сертификации электронных ключей, позволяющих оформлять документы отчетности в электронном виде, составило 148 тыс. абонентов.