Просроченная задолженность по кредитам банков выросла до 76,6 млрд грн

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в июле 2013 года вырос на 0,69%, или на 522 млн грн, - до 76,566 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в январе-июле по сравнению с началом года рост просроченной задолженности составил 5,58%, при этом доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в июле текущего года снизилась на 0,06 п.п. - до 9,07%, а в январе-июле рост доли составил 0,17 п.п.).

По информации Нацбанка, в июле банки нарастили объем предоставленных кредитов на 1,35%, или 11,241 млрд грн, - до 844,158 млрд грн, с начала года рост составил 3,54%, или 28,831 млрд грн. Увеличение объемов предоставленных банками кредитов в июле произошло в основном за счет роста кредитования субъектов хозяйствования на 0,40%, или 2,511 млрд грн, - до 630,756 млрд грн, объемы кредитования физических лиц выросли на 0,46%, или 752 млн грн, - до 164,110 млрд грн. За месяц банки нарастили объемы долгосрочных кредитов на 0,57%, или 2,248 млрд грн, - до 394,925 млрд грн.

Объемы резервов под активные операции в июле сократились на 0,05%, или 66 млн грн, - до 138,932 млрд грн.

В июле банки увеличили вложения в ценные бумаги на 2,52%, или 3,416 млрд грн, - до 138,775 млрд грн.

Обязательства банков в июле выросли на 1%, или 10 млрд грн, - до 1,029 трлн грн, в том числе средства юридических лиц выросли на 4,30%, или 8,943 млрд грн, - до 216,831 млрд грн (из них срочные - 90,793 млрд грн), средства физлиц выросли на 0,94%, или 3,839 млрд грн, - до 411,832 млрд грн (из них срочные - 325,251 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в июне 2013 года снизился на 2,31%, или 1,756 млрд грн, - до 76,044 млрд грн (в январе-июне рост составил 4,63%), доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов снизилась на 0,33 п.п. - до 9,13% (в январе-июне рост составил 0,24 п.п.).

В 2012 году объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.