Таможенный союз может ужесточить режим торговли с Украиной до условий ВТО

Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана может изменить режим торговли с Украиной в случае, если Киев подпишет с Евросоюзом Соглашение об ассоциации, но условия не будут более жесткими, чем для других стран-членов ВТО, сообщили агентству "Прайм" в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

О том, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею Соглашения с ЕС об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговле, заявил советник Президента РФ Сергей Глазьев в интервью украинской газете "Вести", опубликованном в среду.

"Евразийская экономическая комиссия проводит анализ ситуации и возможных последствий введения в силу соглашения Украины и Евросоюза. Соглашением (о зоне свободной торговли СНГ) предусмотрено, что в ряде случаев торговый режим с тем или иным партнером по ЗСТ может быть изменен", - сказал представитель ЕЭК.

По его словам, это может произойти, например, при наличии оснований для применения специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер – классических мер защиты рынка, разрешенных и правилами ВТО. Другое основание - страна-партнер изменяет существенным образом свой торговый режим с третьими странами вне зоны свободной торговли СНГ таким образом, что это приводит к значительному росту импорта, наносящему ущерб отраслям стран ТС и ЕЭП, отметил собеседник агентства.

«Однако и в этом случае условия такого режима не могут быть хуже, чем условия, которые ТС представляет третьим странам по обязательствам в ВТО», - заверили в ЕЭК.

Агентство напоминает, что российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 миллиарда долларов. Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать запланированному на ноябрь подписанию соглашения о свободной торговле с ЕС.

Как отмечает агентство, «российская таможня, решение которой стало неожиданностью даже для российского правительства, сначала не комментировала причины усиления контроля, а позже заявила, что дело в нарушениях в оформлении сертификатов происхождения. Прояснил ситуацию именно Глазьев. «Мы на всякий случай готовимся к ужесточению таможенного администрирования, если вдруг Украина совершит этот самоубийственный шаг, подписывая Соглашение об ассоциации с ЕС», - заявил он 18 августа.

20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило о возвращении таможенного режима в штатный режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Россия против Украины: эмбарго, угрозы, потери

ЕС направил России резкое предупреждение по поводу Украины

Российская таможня продолжает проверять украинские товары в усиленном режиме