Выручка от продажи «Укргазбанка» и банка «Киев» не превысит 5 млрд грн — эксперт

Выручка о продажи «Укргазбанка» и банка «Киев», докапитализированных при участии государства, не превысит 5 млрд грн. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Если исходить из стоимости внесенных денег в капитал этих банков, то банк «Киев» нужно продавать за 3,5 млрд грн, но реально за него сейчас могут заплатить 700 млн грн в лучшем случае. Если продавать «Укргазбанк», то сейчас за него могут заплатить 4 млрд грн, а государство отдало 10 млрд грн. Поэтому Минфин вынужден с помощью консультантов объективно оценить стоимость банков, проанализировать рынок и найти компромиссное решение, чтобы потери госбюджета можно было минимизировать», - пояснил Охрименко.

В свою очередь, пресс-служба Министерства финансов Украины на запрос УНИАН относительно сроков и ориентировочной стоимости продажи банков сообщила, что такая информация может быть получена после привлечения консультанта и получения его отчета по итогам проведенной оценки банков. «Минфин привлекает советника по продаже для проведения оценки пакетов акций банков, докапитализированных при участии государства, потому определение стоимости пакетов акций возможно после получения отчета советника», - сообщила пресс-служба ведомства.

Также, по информации Минфина, советник должен предоставить рекомендации относительно плана продажи пакетов акций банков и «отбора стратегических инвесторов», после получения которых будут определены потенциальные покупатели и сроки продажи.

Как сообщал УНИАН, Минфин 12 августа объявил о проведении процедуры закупки услуг советника по продаже пакетов акций докапитализированных при участии государства банков. По информации министерства, на 1 июля текущего года государство в лице Минфина владеет акциями в капитале банков «Укргазбанк» и «Киев» на сумму 10 млрд грн и 3,57 млрд грн соответственно.

В июле текущего года председатель правления национализированного «Укргазбанка» Сергей Мамедов заявил, что продажа банка до 2015 года маловероятна, поскольку продавать прибыльный банк себе в убыток не логично, а желающих купить банк с прибылью или по цене уставного капитала пока нет по причине его высокой стоимости.

Президент Украины Виктор Янукович поручил Министерству финансов и премьер-министру Украины Николаю Азарову предусмотреть меры для выхода государства из капитала банков, капитализированных с его участием, в Национальном плане действий на 2013 год.

Подробнее читайте на сайте «УНИАН-Экономика» в статье "Продажа национализированных банков - миссия невыполнима".