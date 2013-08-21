Новости от ФРС США могут оказать негативное влияние на евро - эксперт

Основным событием на валютном рынке в среду, 21 августа, станет публикация протокола заседания ФРС США за 31 июля. Это окажет негативное влияние на евро -если в рамках релиза будет дан хотя бы малейший намек на готовность регулятора к сокращению программы смягчения уже в сентябре, то диапазон колебания пары EUR/USD может составить 1,3305 – 1,3450, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, публикуемые в среду данные по госфинансам Великобритании вряд ли каким-то образом навредят перспективам национальной экономики, и могут быть проигнорированы парой GBP/USD. Тем не менее, ожидается позитив: чистый объем кредитования в госсекторе может снизиться в июле благодаря более высоким темпам роста и сокращению расходов. Все это должно хорошо отразиться на британском бюджете. GBP/USD на этом фоне может достигнуть июньского максимума – 1,5750.

Для USD/JPY наиболее важным событием также станет публикация итогов последнего заседания ФРС США. Рост валютной пары может быть ограничен уровнем сопротивления 98,30. В случае снижения поддержку окажет 97,00.

Как сообщал УНИАН, большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС США полагают, что реальный рост ВВП страны начнет ускоряться во второй половине текущего года, достигнув к 2015 году 2,9-3,6%. Уровень безработицы, как прогнозируют члены регулятора, к концу 2015 года сократится до 5,8-6,2%, что ниже целевого показателя в 6,5%.

"Если реальные показатели в целом совпадут с этими прогнозами, мы полагаем, что будет уместно начать сокращение темпов ежемесячного выкупа активов с рынка позже в текущем году. И если последующие данные продолжат подтверждать наблюдаемое экономическое улучшение и стабилизацию роста потребительских цен, мы продолжим постепенно уменьшать объемы программы QEIII в первой половине следующего года, полностью свернув программу в середине 2014 года", - заявил глава ФРС Бен Бернанке.

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