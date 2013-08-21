Экономике Китая прогнозируют рост на 7,5% в этом году

Экономисты считают, что экономика Китая в этом году вырастет на 7,5%, что будет соответствовать цели правительства. Ожидается, что вторая по величине экономика в мире стабилизируется после спада в течение двух кварталов подряд.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают ускорения темпов роста китайской экономики в 2014 г., а также предполагают расширение валютного коридора до конца года.

Укрепление экономики США и восстановление экономики европейских стран улучшают перспективы спроса на товары из Китая. При этом власти страны стараются сдерживать финансовые риски, но из-за этих действий квартальный рост может ощутимо замедлиться, сообщают Вести.ru.

"Главной поддержкой для экономики является то, что экспорт должен начать расти в конце этого года, - считает главный экономист по Китаю RBS Луи Куиджс. – Основные риски связаны с ослаблением роста на развивающихся рынках, а также с недостаточными действиями Китая, которые не позволят компенсировать ужесточение денежно-кредитной политики".

В Barclays отмечают, что Китай столкнется с некоторыми рисками, но ожидают роста на уровне 7,4% в этом году и в следующем.

Инвесторы ждут сообщений о новых мерах властей Китая по поддержанию экономического роста в ближайшие годы, так как более высокие расходы на оплату труда и сокращение численности населения трудоспособного возрасте оказывают давление на темпы роста.

Тем не менее, исследование показало, что Центральный банк будет ограничивать монетарные стимулы.