Минфин распределит активы банка «Киев» после принятия законов о санационном банке

Министерство финансов Украины распределит активы докапитализированного при участии государства банка «Киев» между «Укргазбанком» и «Родовид Банком» после принятия Верховной Радой законов о санационном банке.

Об этом на запрос УНИАН сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В частности, на вопрос относительно актуальности намерений о распределении активов банка "Киев" между "Укргазбанком" и "Родовид Банком", о которых заявлял Сергей Арбузов на посту главы Нацбанка в прошлом году, пресс-служба сообщила, что это предусмотрено Национальным планом действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ, утвержденным Указом Президента Украины от 12 марта 2013 года №128/2013, в рамках повышения стоимости продажи пакетов акций банков. «В то же время, передача «Родовид Банку» проблемных активов банка «Киев» и «Укргазбанка» может быть начата после принятия Верховной Радой Украины законов Украины относительно работы санационного банка с активами государственных банков и банков, докапитализированных при участии государства, проекты которых в настоящее время находятся на рассмотрении в комитетах Верховной Рады», - говорится в сообщении Минфина.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Минфин объявил о проведении процедуры закупки услуг советника по продаже пакетов акций докапитализированных при участии государства банков. По информации министерства, на 1 июля текущего года государство в лице Минфина владеет акциями в капитале банков «Укргазбанк» и «Киев» на сумму 10 млрд грн и 3,57 млрд грн соответственно.

В октябре прошлого года Минфин сообщил, что не видит оснований для ликвидации банка «Киев», а ранее - в сентябре - Сергей Арбузов, в то время возглавлявший правление Национального банка Украины, заявлял, что рабочие активы банка «Киев» будут присоединены к «Укргазбанку», нерабочие — будут переданы в «Родовид Банк».

Как заявил глава правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов в июле текущего года на встрече с журналистами, продажа банка «Киев» маловероятна, и «Укргазбанк» готов принять активы банка «Киев», но на определенных условиях, которые будут способствовать развитию банка, поскольку нынешняя бизнес-модель банка «Киев» является нерентабельной.

4 апреля текущего года парламентское большинство приняло в первом чтении законопроект «Об особенностях деятельности санационного банка» (№ 1154), устанавливающий особенности передачи и работы санационного банка с активами, которые отчуждаются государственными банками и банками, в капитализации которых приняло участие государство, в том числе путем внесения соответствующих изменений в ряд законодательных актов Украины, направленных на создание условий для надлежащего функционирования АО «Родовид Банк» как санационного банка. В то же время, в июле текущего года Верховная Рада не поддержала этот законопроект во втором чтении.

В августе текущего года народный депутат от Партии регионов, глава подкомитета Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Андрей Пинчук подал на рассмотрение в Верховную Раду еще один законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности санационного банка (№3055 от 6 августа), который призван урегулировать вопросы передачи «Родовид Банку» активов государственных банков и банков, докапитализированных при участии государства, а также вопросы функционирования «Родовид Банка» как санационного банка.