Азаров считает, что в проблемах на таможне с РФ виноваты украинские компании

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что таможенные проблемы с поставками украинских товаров в Россию произошли из-за того, что украинские предприятия не отреагировали на предупреждение российской таможни о возможном изменении режима, а также из-за недостаточного уровня сотрудничества таможен обеих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

“В течение полутора месяцев российская таможня издавала так называемые профили риска по отдельным группам товаров, которые вызвали определенные предостережения. К сожалению, часть украинских компаний-экспортеров не обратили необходимого внимания на усиленные требования российских таможенников”, - сказал Азаров.

При этом он отметил, что на ненадлежащем уровне находится сотрудничество между таможенными органами Украины и России. “Нам нужно сделать выводы из того, что взаимодействие между таможенными органами соседних стран, которые имеют огромный товарооборот, оказались далеко не на высоте”, - сказал премьер.

При этом он отметил, что Федеральная таможенная служба РФ принесла свои извинения участникам внешнеэкономической деятельности, которые столкнулись с проблемами поставок товаров из Украины в Россию.

Как сообщал УНИАН, Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

16 августа премьер-министр Украины Николай Азаров поручил создать рабочую группу по проработке проблемных вопросов украинско-российского торгово-экономического сотрудничества, от которой ждет соответствующих предложений до 19 августа.

20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что Федеральная таможенная служба России уведомила о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров.

«Вчера, 19 августа, состоялись переговоры между руководством Министерства доходов и сборов Украины и Федеральной таможенной службы России по урегулированию вопросов, связанных с таможенным оформлением поставок украинских товаров на российский рынок. В ходе переговоров российская сторона заверила, что по состоянию на сегодня дополнительные процедуры таможенного контроля по отношению к украинским товарам не применяются, товары украинских предприятий пересекают российскую таможню в штатном режиме», - сообщили в ведомстве.

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