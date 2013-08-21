Бюджет Великобритании впервые с 2010 года стал дефицитным

Бюджет Великобритании в июле стал дефицитным впервые с 2010 г. на фоне увеличения государственных расходов.

В текущих условиях налоговые поступления уже не могут покрывать расходы. Дефицит за исключением помощи банкам составил 488 млн фунтов, против профицита в 823 млн годом ранее, говорится в сообщении Управления национальной статистики в среду.

С учетом денежных средств, полученных Банком Англии от купонных выплат по облигациям на балансе, дефицит составил 66 млн фунтов. налоговые поступления выросли на 3,4%, а расходы бюджета на 3,7%.

Тем не менее, британская экономика в последние месяцы набирает обороты, поэтому можно с определенной долей уверенности ожидать, что глава казначейства Джордж Осборн приведет страну к целевым бюджетным показателям.

Бюджетное управление страны повысило прогноз по росту дефицита бюджета в этом году до 120 млрд фунтов, или 7,5% от ВВП. За прошлый год пересмотренный показатель составил 116 млрд.

Отметим, что обычно в июле Британия показывает профицит бюджета, так как компании выплачивают квартальный корпоративный налог, к тому же нефтяные компании перечисляют средства в бюджет. Именно поэтому в июле с 2010 г. не фиксировали дефицит бюджета.

Небольшие британские компании производственного сектора все чаще готовы инвестировать в оборудование, аренду и покупку офисов, а также нанимать персонал, свидетельствуют данные опроса.

Согласно ежеквартальному опросу Службы производственного консалтинга более половины из 682 опрошенных компаний планируют вкладывать в развитие в ближайшие шесть месяцев. 53% респондентов заявили о росте продаж в первой половине года, а 67% ожидают роста продаж в ближайшее время.

Тех, кто собирается увеличить штат, в отчетном квартале оказалось 43%, тремя месяцами ранее таковых было 40%. Ровно половина намерена сохранить текущее количество сотрудников.

"Эти результаты являются еще одним ярким свидетельством того, что экономика движется в верном направлении, - сказал министр энергетики Майкл Фаллон. - Особенно отрадно видеть, что вернулась уверенность производителей, они оптимистично смотрят в будущее".

Напомним, что Великобритания во II квартале показала рост ВВП на 0,6%, преодолев самый длинный период рецессии и стагнации за послевоенный период.

Власти ожидают, что позитивная динамика продолжится, Банк Англии повысил прогноз по росту экономики в текущем году с 1,2% до 1,4%.