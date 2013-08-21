На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару

В среду, 21 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились до 8,1285/8,1315 грн/долл. с 8,1295/8,1330 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились - до 10,8810/10,8895 грн/евро с 10,8875/10,8960 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни понизились до 0,2463/0,2468 грн/рубль с 0,2462/0,2467 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,3380/1,3425.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1280/8,1310 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,8780/10,8860 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2464/0,2469 грн/руб.