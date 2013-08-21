Кабмин одобрил выпуск «Нафтогазом» облигаций почти на 5 млрд грн

Кабинет министров одобрил выпуск Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» трехлетних процентных облигаций на 4,8 млрд грн для рефинансирования долгов этого государственного энергохолдинга.

Об этом по итогам заседания Кабинета министров 21 августа сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Приняли, на 4,8 млрд грн, на три года продлили», - сказал министр.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.