Fitch подтвердило рейтинг Канады на наивысшем уровне "AAA", прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Канады на наивысшем уровне "AAA", прогноз по рейтингу - стабильный.

Fitch также подтвердило краткосрочный рейтинг страны "F1+" и потолок по рейтингам "AAA". Рейтинги отражают передовую и хорошо диверсифицированную экономику страны, ее устойчивый рост и низкий уровень инфляции, политическую стабильность, высокий уровень управления и развитые институты, передает ПРАЙМ.

Эксперты агентства считают, что план бюджетной консолидации, представленный правительством Канады, с учетом консервативной экономической политики является реалистичным. Ожидается, что госдолг страны, достигший своего пика, в 2013-2015 годах начнет снижаться.

"Тем не менее, общий долг в 88,2% ВВП в 2012 году является вторым по величине среди стран с рейтингом "AAA", выделяя более ограниченную бюджетную гибкость Канады по сравнению с другими странами", - отмечает Fitch.

Среди других недостатков экономики страны выделяются высокие уровень задолженности домохозяйств и резкое повышение цен на жилье, что делает экономику Канады уязвимой к негативным шокам. Главными драйверами роста экономики становятся не потребление и строительство, а экспорт и инвестиции. Кроме того, возникают вопросы относительно энергетического и обрабатывающего секторов экономики Канады.

Стабильный прогноз подразумевает, что риски снижения рейтинга в настоящее время не играют значительной роли. Однако рейтинги все же могут быть понижены, если произойдет снижение стабильности финансового сектора, увеличится соотношения госдолга к ВВП или произойдет существенное ухудшение макроэкономических показателей, вызванное, к примеру, проблемами на рынке недвижимости.

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