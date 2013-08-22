Новости от Федрезерва США укрепили доллар к мировым валютам

На мировом финансовом рынке курс доллара к мировым валютам в среду, 21 августа, вырос на фоне публикации протоколов июльского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

К концу сессии евро подешевел к доллару до 1,3356 доллара за евро с 1,3418 доллара к концу предыдущих торгов.

Курс доллара к иене вырос до 97,7 иены за доллар с 97,27 иены днем ранее.

К корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США курс доллара поднялся до 81,38 пункта с 80,95 пункта.

Участники заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США не продемонстрировали единодушия относительно сроков первого уменьшения масштабов программы количественного смягчения. Комитет оценил текущие экономические данные как неоднозначные, что не позволило принять решения о конкретных сроках уменьшения стимулирования, передает Reuters.

Как сообщал УНИАН, большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС США полагают, что реальный рост ВВП страны начнет ускоряться во второй половине текущего года, достигнув к 2015 году 2,9-3,6%. Уровень безработицы, как прогнозируют члены регулятора, к концу 2015 года сократится до 5,8-6,2%, что ниже целевого показателя в 6,5%.

"Если реальные показатели в целом совпадут с этими прогнозами, мы полагаем, что будет уместно начать сокращение темпов ежемесячного выкупа активов с рынка позже в текущем году. И если последующие данные продолжат подтверждать наблюдаемое экономическое улучшение и стабилизацию роста потребительских цен, мы продолжим постепенно уменьшать объемы программы QEIII в первой половине следующего года, полностью свернув программу в середине 2014 года", - заявил глава ФРС Бен Бернанке.

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