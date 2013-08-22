На торгах в четверг евро может незначительно укрепиться - эксперт

На мировом валютном рынке в четверг, 22 августа, на динамику пары EUR/USD могут оказать влияние отчеты по деловой активности PMI в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, рост показателей может способствовать покупкам пары и возврату ее выше отметки 1,3417.

Великобритания не публикует никаких интересных экономических отчетов, что оставит GBP/USD во власти рыночных настроений. Поддержка 1,5640 может послужить хорошим толчком для восстановления в район недавних максимумов 1,5715.

Вопрос повышения налога с продаж в Японии продолжает оставаться главной темой для валютной пары USD/JPY, так как резкое увеличение нагрузки на потребителей может снизить спрос на товары и сократить объемы розничной торговли. Однако инвесторы все же обратили внимание на публикацию протокола FOMC, причем восприняли довольно сдержанные фразы с позитивом. Это может означать дальнейшее восстановление пары выше отметки 98,00 с ближайшей целью 98,40.