В Евросоюзе рады, что украинско-российский конфликт успокаивается

Комиссар по вопросам политики расширения Европейского Союза Штефан Фюле заявляет о неприемлемости привязывания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС к ужесточению таможенных процедур со стороны России.

Об этом он написал на своей страничке в Twitter.

"Неприемлемо привязывать Соглашение об ассоциации к ужесточению таможенных процедур. Счастлив видеть, что ситуация успокаивается", – написал Фюле.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль над грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были заблокированы. 20 августа Федеральная таможенная служба России сообщила Украине о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров.

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