Миндоходов увеличило количество моделей регистраторов расчетных операций

Министерство доходов и сборов Украины для удобства налогоплательщиков расширило Государственный реестр регистраторов расчетных операций (РРО) на 9 сертифицированных моделей – до 62 моделей, сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

«Всего пользователям кассовой техники предложено 62 модели регистраторов, которые отвечают современным требованиям и обеспечивают передачу контрольно-отчетной информации в органы доходов и сборов в электронной форме», - говорится в сообщении ведомства.

Миндоходов также напомнило, что налогоплательщики могут сами выбрать для своего бизнеса модель техники или модернизировать свой кассовый аппарат, присоединив к нему необходимый модем. Полный перечень РРО, которые включены в Госреестр, размещен на сайте министерства.

Как сообщал УНИАН, к системе хранения и сбора данных РРО подключено уже около 82 тыс. кассовых аппаратов.

Начиная с 2013 года пользователи кассовых аппаратов должны предоставлять отчеты в органы Миндоходов в электронном виде. Именно для этого РРО должны быть оснащены электронными лентами, на которых будут формироваться копии расчетных документов и фискальных отчетов. Один раз в сутки этот отчет должен автоматически передаваться на сервер обработки информации министерства.