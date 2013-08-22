Нацбанк согласовал назначение нового председателя правления «Укрсоцбанка»

Национальный банк Украины согласовал назначение на должность председателя правления «Укрсоцбанка» Грациано Камели.

Об этом "Укрсоцбанк" сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Грациано Камели приступил к работе с 19 августа 2013 года после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины (15 июля) и решения Киевского городского центра занятости о выдаче (продлении) разрешения на трудоустройство в Украине от 7 августа. По информации банка, наблюдательный совет банка назначил Грациано Камели на должность сроком на два года.

Как сообщал УНИАН, Грациано Камели, с 2010 года занимавший должность генерального менеджера и первого заместителя председателя правления «Укрсоцбанка», с июля назначен на должность председателя правления банка.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 июля активы банка составили 38,345 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 23,030 млрд грн, обязательства - 30,647 млрд грн, средства клиентов выросли - 18,746 млрд грн, собственный капитал - 7,698 млрд грн, уставный капитал - 1,815 млрд грн. В первом полугодии банк получил прибыль в размере 6,492 млн грн.

В августе текущего года акционеры «Укрсоцбанка» утвердили стратегическое решение о присоединении "УниКредит Банка" к "Укрсоцбанку" путем реорганизации "УниКредит Банка". Банки входят в состав международной финансовой группы UniCredit Group, Италия. Их слияние и завершение перехода на единый баланс запланировано до конца текущего года.