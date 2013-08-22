Индекс деловой активности еврозоны вырос до максимума с 2011 года

Сводный индекс деловой активности (PMI) еврозоны в августе 2013 года, по предварительной оценке, вырос с 50,5 до 51,7 пункта - существенно сильнее ожиданий, достигнув максимума с 2011 года. Об этом свидетельствуют данные NTC Researchers, сообщает ИТАР-ТАСС.

Эксперты ожидали повышения сводного PMI еврозоны в августе до 50,9 пункта после достижения индексом в июле максимума с сентября 2011 года и первого с февраля 2012 года превышения отметки 50 пунктов, сигнализирующего о росте экономики.

Сводный PMI, рассчитываемый на основании данных опроса представителей компаний, отражает уровень деловой активности в промышленности и сфере услуг.

PMI в промышленности еврозоны в августе, по предварительной оценке, вырос с 50,3 до 51,3 пункта, PMI в секторе услуг - с 49,8 до 51 пункта. Ожидалось повышение индексов до 50,8 и 50,2 пункта соответственно.

Локомотивом роста деловой активности в еврозоне остается Германия, деловая активность которой, как показывают данные опроса, выросла существеннее ожиданий: индексы PMI закрепились выше отметки 50 пунктов, достигнутой в июле. Между тем, Франция - вторая экономика региона - не подтверждает прогнозов продолжения отмеченного в июле роста.

Сводный PMI Германии в августе, по предварительной оценке, поднялся с 52,8 до 53,4 пункта. При этом PMI в промышленности вырос с 50,7 до 52 пунктов - впервые поднявшись до отметки августа 2011 года, PMI в секторе услуг - с 51,3 до 52,4 пункта.

Сводный PMI Франции в августе, по предварительной оценке, снизился с 49,1 до 47,9 пункта. PMI в промышленности Франции, вопреки ожиданиям, не дотягивает в августе до 50 пунктов, оставаясь на июльской отметке 49,7 пункта, а PMI в секторе услуг снизился с 48,6 до 47,7 пункта, также не оправдав ожиданий роста.

Участники рынка, отмечают аналитики, пристально следят за публикацией сегодня предварительных оценок PMI еврозоны в поисках подтверждения того, что рецессия в Европе закончилась. Оптимизм ожиданий существенно вырос после того, как на прошлой неделе стало известно, что рост ВВП еврозоны во 2-м квартале превзошел ожидания, составив, по предварительной оценке, 0,3% после снижения в течение шести предыдущих кварталов. "Несмотря на довольно скромную оценку роста, первое положительное квартальное изменение за большой период падения вселило надежду на то, что спад экономики еврозоны остался в прошлом", - отметил аналитик Saxo bank Джеймс Писерно.

Вместе с тем, полагает Писерно, отчет о росте ВВП еврозоны, который еще несколько раз будет пересматриваться, вряд ли можно назвать убедительным доказательством того, что экономический цикл в регионе развернулся. Теперь эксперты и участники рынка ожидают запланированной на завтра публикации Евростатом августовского индекса потребительского доверия (CCI), отражающего степень потребительских надежд или сомнений, который в июле рос восьмой месяц подряд и достиг максимума с августа 2011 года.