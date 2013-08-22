Канада надеется ликвидировать дефицит бюджета страны в 2015 году

Правительство Канады сосредоточено на решении задачи по ликвидации дефицита бюджета страны в 2015 году. В этом заверил в среду журналистов министр финансов страны Джеймс Флаэрти, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы придерживаемся намеченного курса и вне всяких сомнений сбалансируем бюджет в 2015 году", отметил он, добавив, что "сделает все, что в его силах, для достижения этой цели".

По словам министра, превышение расходов над доходами по итогам текущего финансового года (завершится 31 марта 2014 года) составит примерно 18 млрд канадских долларов. К концу марта 2016 года правительство прогнозирует уже профицит в размере 800 млн долларов.

Ранее правительство сообщало, что рассчитывает пополнить казну на 6,7 млрд долларов в ближайшие шесть лет за счет усиления борьбы с налоговым мошенничеством. Кроме того, Оттава повысила тарифы на импорт из 72 стран, включая Россию, Бразилию, Китай и Южную Корею. Согласно оценкам экспертов, дополнительные поступления в казну составят 333 млн долларов в год.

Как подчеркивают аналитики, так как на 19 октября 2015 года в стране намечено проведение очередных парламентских выборов, то правящая Консервативная партия надеется остаться у власти, демонстрируя экономические достижения.

Один канадский доллар равен 0,95 доллара США по текущему курсу.