На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару

В четверг, 22 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 8,1295/8,1330 грн/долл. с 8,1265/8,1290 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились до 10,8175/10,8260 грн/евро с 10,8460/10,8535 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни повысились до 0,2447/0,2452 грн/рубль с 0,2450/0,2455 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне - 1,3300/1,3365.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1285/8,1315 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,8810/10,8895 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2463/0,2468 грн/рубль.