ВВП экономически развитых стран мира вырос на 0,5%

ВВП стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во втором квартале 2013 года увеличился на 0,5% в квартальном выражении, следует из данных предварительной оценки организации. В первом квартале 2013 года ВВП стран ОЭСР увеличился на 0,3%, сообщает ИТАР-ТАСС.

В годовом выражении рост стран-участниц организации во втором квартале этого года составил 0,9%, против предыдущего значения 0,6%.

По сообщению ОЭСР, рост зафиксирован в большинстве основных экономик организации. По сравнению со вторым кварталом 2012 года наибольший рост ВВП продемонстрировали США и Великобритания - по 1,4% (за второй квартал текущего года рост составил 0,4% и 0,6% соответственно). Японская экономика замедлила рост с 0,9% в первом квартале до 0,6% во втором квартале.

ВВП еврозоны вырос впервые с третьего квартала 2011 года - на 0,3% во втором квартале 2013 года по сравнению со снижением на 0,3% в предыдущем квартале. В том числе в Германии рост ВВП в квартальном исчислении составил 0,7%, во Франции - 0,5%. В Италии падение экономики замедлилось до 0,2% после сокращения на 0,6% в первом квартале текущего года.

По мнению аналитика БД "Открытие" Константина Бушуева, данные ОЭСР по ВВП еврозоны в очередной раз подтверждают, что в странах Европы экономический спад прекратился. "Насчет того, что Европа выходит из рецессии, мы говорили давно. Максимальный пессимизм насчет европейских стран был в прошлом году, когда все кричали о распаде еврозоны и когда доходности по облигациям региональных европейских стран находились на максимумах, - отметил эксперт. - С тех пор постепенно замедление стало сокращаться. Первые сигналы были в середине июля, когда индекс деловой активности (PMI) стран еврозоны оказался выше 50 пунктов, что говорит о выходе еврозоны из рецессии. Кроме того, интересный факт заключается в текущем росте поставок российского газа в Европу. В июле рост поставок "Газпрома" в европейские страны увеличился на 29% в годовом выражении после стагнации этого показателя в течение последних двух лет. Это мощный сигнал, который свидетельствует о росте спроса и росте экономики европейских стран".