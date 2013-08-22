Нацбанк разъяснил нормы постановления об ограничении наличных расчетов

Контроль за выполнением требований Национального банка Украины по ограничению наличных расчетов будут осуществлять органы Государственной налоговой службы, как это предусмотрено налоговым законодательством.

Об этом Нацбанк сообщил на своем официальном сайте.

По информации регулятора, Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафные санкции за невыполнение требований по проведению наличных расчетов согласно постановлению НБУ от 6 июня №210 "Об установлении предельной суммы расчетов наличностью".

Также Нацбанк разъяснил отдельные вопросы выполнения норм своего постановления по ограничению наличных расчетов. В частности, требования этого постановления касаются всех договоров, в том числе заключенных до момента вступления в силу постановления №210, если расчеты по таким договорам осуществляются после его вступления в силу. Предприятия (предприниматели) могут рассчитываться наличностью с физическими лицами в пределах 150 тыс. грн в течение одного дня, при этом количество физических лиц в течение дня не ограничивается.

Для проведения расчетов на сумму свыше установленных ограничений Нацбанк предлагает использовать такие механизмы, как перевод с использованием текущих счетов, в том числе с использованием платежных карт; внесение наличности в кассу банка с дальнейшим перечислением в пользу получателя; использование счета нотариуса (по договорам, подлежащим нотариальному заверению); открытие счета на третье лицо с установлением особых условий распоряжения средствами на этом счете (предъявление подписанного и заверенного нотариусом договора купли-продажи и т. п.); применение аккредитивной формы расчетов; внесение наличности непосредственно на счет получателя средств.

Согласно разъяснениям Нацбанка, размер комиссионного вознаграждения за проведение расчетов и курсы обмена иностранной валюты на гривню будут устанавливаться банками самостоятельно. В то же время, Нацбанк обратился к Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) с предложением совместно с банками оптимизировать структуру доходов, чтобы не допустить дополнительной финансовой нагрузки на граждан в части уплаты комиссий банкам за перевод средств.

Также регулятор рекомендовал получать информацию о деятельности и финансовом состоянии банков Украины на своем официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции зарегистрировало постановление Нацбанка об ограничении наличных расчетов, которое вступает в силу с 1 сентября текущего года.

Данным постановлением Нацбанк, в частности, ограничил расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн.

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