Страховые ошибки обойдутся британским банкам в 2 млрд долл.

Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority, FCA) предписал банкам Соединенного Королевства выплатить 1,3 миллиарда фунтов (2,04 миллиарда долларов) компенсаций клиентам, пострадавшим от махинаций со страхованием пластиковых карт и хищения личных данных. Об этом говорится в опубликованном 22 августа заявлении регулятора, передает lenta.ru.

Компенсации будут выплачивать 13 ведущих британских финансовых организаций. Среди них Barclays, Lloyds Banking Group, HSBC Holdings, Royal Bank of Scotland и другие. Взносы конкретных организаций не разглашаются. Всего от неправомерных действий кредитных учреждений в Великобритании пострадали около семи миллионов человек. Программа компенсаций должна быть одобрена Высоким судом Соединенного Королевства. По оценке The Wall Street Journal, первые выплаты могут начаться лишь весной 2014 года.

Претензии властей к банкам и страховой компании CPP Group заключались в том, что при активации пластиковых карт клиентам банкам рекомендовалось купить у CPP Group страховку, условия которой не были четко прописаны. В результате пользователям приходилось тратить в год до 80 фунтов на страховку от рисков, которые, согласно заявлению FCA, «были сильно преувеличены». В ноябре 2012 года CPP Group уже была оштрафована на 10,5 миллионов фунтов за незаконные способы продажи своих услуг.

Британские банки в последнее время неоднократно были вынуждены выплачивать штрафы и компенсации властям Соединенного Королевства и США. Наибольшую известность приобрел скандал с манипуляциях со ставкой межбанковского кредитования LIBOR и со страховкой платежей (Payment protection Insurance, PPI). Потери банковской индустрии Соединенного Королевства в результате судебных предписаний и различных выплат превышают 15 миллиардов фунтов.