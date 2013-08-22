В США ставки по ипотеке достигли двухлетнего максимума

Процентные ставки по ипотечным кредитам в США резко выросли и достигли двухлетних максимумов, сообщают Вести.ru.

Ипотечное агентство Freddie Mac сообщило, что средняя ставка по жилищным кредитам со сроком погашения 30 лет выросла до отметки 4,58%. В прошлом году в марте ставка находилась у уровня в 3,66%.

"Ставки по ипотечным кредитам следуют за динамикой доходности государственных облигаций. Доходность резко выросла на фоне опасений относительно будущего программы стимулирования Федеральной резервной системы", - отметил главный экономист Freddie Mac Франк Насэфт.

Ставки по 15-летней ипотеке продемонстрировали рост с 3,44% до 3,6% - максимального уровня с июля 2011 года. При этом в прошлом году ставка находилась на уровне 2,89%.

В ФРС уже сравнили обвал на рынке облигаций, который произошел в этом году, с предыдущими случаями резкого роста процентных ставок по американским трежерис.

Резкий рост процентных ставок по так называемым длинным облигациям (со сроком погашения в 10 лет и более) с начала мая 2013 г. привел к серьезным потерям для их держателей. Доходность и стоимость облигаций находятся в обратной зависимости: при росте процентных ставок цены на облигации падают.

Наибольшее сходство в параметрах снижения эксперты установили с обвалами американского долгового рынка, которые произошли в 1994 и 2003 гг. – в этот период главой ФРС США оставался Алан Гринспен.

По оценкам аналитиков ФРС, падение на рынке облигаций США в 2013 г. вошло в список 15 самых крупных обвалов с 1961 г., заняв 13-е место. Обвалы образца 1994 и 2003 гг. в этом списке занимают 5-е и 9-е места соответственно.