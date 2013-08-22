В Китае растет индекс деловой активности

Сегодня HSBC опубликовал предварительную оценку индекса деловой активности PMI для Китая — в августе индекс составил 50,1 пункта после 47,7 в июне. Значение индекса свыше 50 говорит о росте деловой активности, ниже 50 — о спаде. Китайский PMI превысил отметку в 50 пунктов впервые с апреля, пишут "Ведомости".

В июле ускорился рост промышленного производства, а данные по экспорту и импорту оказались значительно лучше прогнозов. Внутренний спрос укрепляется, указывает экономист BNP Paribas Кен Пенг: это должно поддержать экономический рост. В июле экспорт из Китая вырос на 5,1% в годовом выражении после сокращения на 3,1% в июне. Рост импорта был еще более впечатляющим — 10,9% против сокращения на 0,7% месяцем ранее. Прогнозы были значительно более пессимистичными: экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали, что экспорт вырастет на 2%, импорт — на 1%.

Во II квартале темпы роста ВВП Китая снизились до 7,5% в годовом выражении после 7,7% за первые три месяца 2013 г. Правительство страны рассчитывает, что в этом году экономика страны вырастет на 7,5%. Во II квартале появились опасения, что темпы продолжат падать и поставленную цель достичь не удастся.

Точечное стимулирование экономического роста начало приносить результаты, считает экономист HSBC Ку Хонгбин. Чтобы оживить экономику, правительство предоставило налоговые льготы малому бизнесу, запустило программу поддержки экспорта (например, за счет упрощения процедур) и собирается нарастить инвестиции в транспортную инфраструктуру, в частности в железные дороги.

Но бизнес ждет более радикальных реформ. Необходимо ослабить влияние крупных госпредприятий и усилить поддержку малых предприятий, чтобы обеспечить рост в долгосрочной перспективе, сказала в интервью FT гендиректор Soho China Чжан Синь. Сейчас политика правительства недостаточно понятна и предсказуема, констатирует она, в такой ситуации бизнес не инвестирует, а это лишний тормоз для экономики.