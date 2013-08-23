В Китае растет объем прямых иностранных инвестиций

Объем прямых иностранных инвестиций в Китае в январе-июле 2013 года вырос на 7,09% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил 71,39 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства торговли КНР Шэнь Даньян.

В июле прямые иностранные инвестиции в китайскую экономику продемонстрировали рост шестой месяц подряд, увеличившись на 24,13% в годовом исчислении, до 9,41 миллиарда долларов.

Поток прямых инвестиций из 10 азиатских стран и территорий (Гонконг, Макао, Тайвань, Япония, Филиппины, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Южная Корея), остающихся главным источником прямых инвестиций для китайской экономики, вырос в январе-июле на 7,74% в годовом выражении, их сумма составила 61,74 миллиарда долларов.

Из этой суммы 45,99 миллиарда долларов составляют гонконгские инвестиции (рост на 9,76%). Прямые инвестиции из Японии выросли на 9,57%, до 5,18 миллиарда долларов, южнокорейские прямые инвестиции увеличились на 55,21%, до 2,17 миллиарда долларов. На 612,57% возросли в КНР прямые инвестиции Таиланда, составив 469 миллионов долларов.

Объем прямых инвестиций из 27 стран ЕС увеличился за первые семь месяцев 2013 года на 16,72% по сравнению с январем-июлем 2012 года, до 2,18 миллиарда долларов. Инвестиции из США выросли на 11,44%, до 1,58 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в Украину в первом квартале 2013 года, по сравнению с началом года, вырос на 1,3% – до 55,709 млрд долл.

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