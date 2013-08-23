Банк Morgan Stanley оштрафовали на 1 млн долл.

Инвестбанк Morgan Stanley согласился заплатить штраф в 1 млн долл., чтобы урегулировать разбирательство по поводу продажи облигаций по завышенным ценам, сообщают Вести.ru.

Комиссия по регулированию финансовых рынков (FINRA) оштрафовала Morgan Stanley, а также брокерское подразделение Morgan Stanley Smith Barney за “неспособность проявить разумный подход в предоставлении своим клиентам облигаций по рыночным ценам”.

Кроме того, инвестбанк должен будет заплатить $188 тыс. в качестве реституции (возврат незаконно присвоенных средств) за “ценовые нарушения” при продаже облигаций. В Morgan Stanley не стали признавать или отрицать выдвинутые обвинения, однако согласились урегулировать разбирательство, заплатив штраф.

Выдвинутые со стороны FINRA обвинения касаются сделок, заключенных в период с января 2008 г. по сентябрь 2011 г. В FINRA отмечают, что Morgan Stanley не обеспечил клиентам “должного уровня ценообразования” в 116 сделках по корпоративным облигациям. Еще в 165 сделках инвестбанк завысил цены по муниципальным облигациям.